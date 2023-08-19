Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bungkukkan Badan Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Jawa Tengah

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:21 WIB
Ganjar Bungkukkan Badan Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Jawa Tengah
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

BREBES - Suasana penuh haru tersaji dalam upacara peringatan HUT ke-78 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di alun-alun Brebes, Sabtu (19/8/2023). Sebab, upacara itu adalah upacara terakhir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ganjar yang dilantik pada 2013 lalu sudah 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jateng. Tepat pada 5 September 2023 nanti, Ganjar sudah pensiun menjadi orang nomor satu di provinsi itu.

Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan pamit. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jateng. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para Ketua RT dan RW, lurah dan kepala desa, para camat, para anggota dewan, bupati dan wali kota, TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh Forkopimda. Juga tak lupa pelajar dan mahasiswa, insan media, para tokoh dan aktivis, serta organisasi kemasyarakatan seluruhnya.

"Selaku pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak ibu dan saudara semua. Terimalah penghormatan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian, ketulusan, dan kerja keras panjenengan. Saya bangga dan terhormat bekerja bersama panjenengan semua," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu sambil membungkukkan badan di hadapan masyarakat memberi penghormatan.

Ganjar nampak terbata menyampaikan penghormatan itu. Ia sempat berhenti sejenak karena menahan haru. Tepuk tangan langsung bergemuruh dari masyarakat Brebes yang hadir di sana.

Ganjar mengatakan, peran masyarakat Jateng begitu besar dalam suksesi kepemimpinannya. Saat ini, Jateng telah berubah menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

"Karena pada masa-masa awal menjabat dulu, banyak sekali yang menilai saya dan panjenengan semua tidak akan pernah membuat Jawa Tengah maju dan berkembang. Tapi kita tidak ciut. Kita tidak gentar. Penilaian buruk itu justru memicu adrenalin kita semua bekerja super keras," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
