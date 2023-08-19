Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tempelkan Stiker hingga Blusukan ke Pasar Kliwon, Gibran Ajak Warga Dukung Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:49 WIB
Tempelkan Stiker hingga Blusukan ke Pasar Kliwon, Gibran Ajak Warga Dukung Ganjar
Gibran Tempelkan Sticker Ganjar Pranowo/ist
A
A
A

SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka blusukan ke pemukiman warga di Kelurahan Serengan, Kecamatan Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (19/8/2023).

Dalam kegiatan itu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menempelkan sticker Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Dari pantauan MPI, Gibran menempelkan dua buah sticker di pintu rumah warga. Pada salah satu sticker, terdapat gambar Ganjar dan Presiden Jokowi dengan tulisan "Gerak Cepat Indonesia Maju."

Sementara sticker lainnya, terdapat gambar Ganjar bersanding dengan gambar Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 RI Megawatu Soekarnoputri.

Gibran yang mengenakan kemeja bermotif garis merah muda dan putih antusias saat menempelkan sticker bergambar Ganjar. Bahkan, putra sulung Jokowi mencoba merekatkan sticker yang telah tertempel dengan cara mengusapnya.

