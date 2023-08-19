Gibran Pasang Stiker dan Ajak Warga Dukung Ganjar, PDIP: Serentak Secara Nasional

SOLO- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikuti kegiatan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo di RT 01-03/RW 11 Joyosuran, Pasar Kliwon, Solo, Sabtu (19/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengajak warga untuk memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi agenda ini serentak nasional. Perintah pimpinan, cabang kota Solo, semua kader PDIP seluruh kota Solo baik itu struktural maupun itu bacaleg semua untuk masang stiker Ganjar," kata Ketua PAC PDIP Kecamatan Pasar Kliwon Solo, Ekya Sih Hananto saat dihubungi.

Gibran bersama sejumlah kader PAC PDIP Joyosuran memulai kegiatan tersebut sekitar pukul 09:00 WIB. Setelah melakukan pemasangan di sejumlah titik, ia lantas berpindah ke PAC PDIP lain.

"PAC yang lain Saya tidak tahu dihadiri atau tidak joyosuran seperti itu jam 09.00 lebih. RT 1, RT 2, RT 03/RW 11. Mas wali hanya berapa titik untuk istilahnya mendukung dilanjutkan ranting atau anak ranting," terangnya.