Relawan Ganjar Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Pelabuhan Jongor Tegalsari

TEGAL – Sahabat Ganjar turut serta memberikan bantuan berupa sembako sebagai kebutuhan pokok kepada para korban kebakaran kapal di Pelabuhan Jongor Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari ini, Sabtu (19/8/2023).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat meninjau lokasi kebakaran tersebut. Insiden tragis tersebut masih menyisakan duka mendalam di area tersebut.

Kemudian Sahabat Ganjar mengorganisir operasi bantuan guna memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada keluarga-keluarga yang terkena dampak.

Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Tegal, Suwatmo mengatakan bahwa pihaknya mendistribusikan paket sembako yang berisi bahan-bahan pokok dan persediaan dasar kepada para korban kebakaran kapal.

"Sebagai anggota komunitas, adalah kewajiban kita untuk berdiri bersama mereka yang menghadapi cobaan," ujarnya.

Suwatmo mengakui respons proaktif dari Gubernur Ganjar Pranowo, yang sebelumnya telah mengunjungi lokasi kebakaran untuk melihat intensitas api dan kepulan asap yang membumbung tinggi.