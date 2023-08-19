Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ulama Brebes: Jateng Aman dan Tentram Dipimpin Ganjar Pranowo

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |20:24 WIB
Ulama Brebes: Jateng Aman dan Tentram Dipimpin Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo sowan ke ulama Brebes (Foto: MPI)
A
A
A

BREBES - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo sowan ke Wakil Katib Syuriah PCNU Brebes, KH Muhammad Khoif Sya'roni di Kalilangkap, Bumiayu, Brebes, Sabtu (19/8/2023).

Selain silaturahmi, Ganjar berniat pamitan pada Pengasuh Pondok Pesantren Al Habibatain Bumiayu itu.

Ganjar tiba di kediaman Kyai Khoif sekira pukul 14.30 WIB. Begitu datang, Ganjar langsung disambut ratusan warga dan para santri. Ganjar langsung disambut oleh Kiai Khoif. Ternyata tak sendiri, sejumlah ulama Brebes juga berada di rumah Kiai Khoif untuk menyambut kedatangan Ganjar.

"Selamat datang di Bumiayu Pak Ganjar. Sungguh saya merasa terhormat dan berterima kasih sekali, Pak Ganjar mau rawuh ke kediaman kami," kata Kiai Khoif.

Sejumlah kiai dan ulama yang hadir juga ikut bersalaman dengan Ganjar. Divantaranya Kiai Syurino Abdul Karim Katib Syuriyah MWC NU Bumiayu, Pengasuh Pondok Pesantren Darussholihin Bu; Kiai Fakhrurrozi, Wakil Syuriyah MWC NU, Pengasuh Ponpes Nurul Anwar, Siwungkuk, Wanasari, Brebes; Kiai Anis Wakil Syuriyah, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Selain itu, ada pula Kiai Mubarok Pengasuh Ponpes dan Madrasah Diniyyah Miftahul Fatihin, Tegongan, Pengebatan, Bantar kawung, Brebes dan Kiai Saifulloh AL-Hafidl ketua JQH Bumiayu.

"Kami para kiai begitu senang atas kehadiran Pak Ganjar di Brebes ini," ucap Kiai Khoif.

Halaman:
1 2
      
