Jalan di Brebes Diperbaiki, Warga Ramai-Ramai Ucapkan Terima Kasih ke Ganjar

BREBES - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo meninjau perbaikan jalan di ruas Pebatan - Rengaspendawa di sela kunjungannya ke Brebes, Sabtu (19/8/2023). Jalan yang kerap dikeluhkan warga karena rusak dan berlubang itu kini sudah mulus dan berkualitas baik.

Saat Ganjar tiba di lokasi, ratusan warga sudah menyambut di pinggir jalan. Mereka saling berebut untuk bersalaman dengan Ganjar dan mengucapkan terimakasih.

"Makasih banyak pak, jalannya sudah mulus sekarang. Nggak gronjalan (berlubang)," teriak warga.

Perbaikan ruas jalan yang melintasi sejumlah desa di Kabupaten Brebes, Jateng tersebut disokong bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2022 senilai Rp12 miliar. Dari nilai bantuan itu, proyek dikerjakan dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp11,4 miliar.

“Jadi ini dicor, atasnya dikasih aspal mudah-mudahan kuat. Kalau kita bisa menjaga semuanya, makin hari makin baik,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, ruas jalan sepanjang 4,38 km itu kerap menjadi jalur distribusi para petani bawang merah untuk menjual hasil panennya ke pasaran.

Seperti diketahui, Kabupaten Brebes termasuk wilayah penghasil komoditas bawang merah yang tinggi di Jateng. Tercatat pada 2022 produksi bawang merah di daerah ini berkisar 3.844.482 kwintal.