Gempa Magnitudo 5 Guncang Pacitan

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5 mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur. Gempa terjadi pada Sabtu (19/8/2023) sekira pukul 01.29 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 8.99 LS, 111.06 BT. Lokasi itu berjarak 90 km arah barat daya Pacitan.

Pusat gempa berada di laut, tepatnya di kedalaman 10 km.

#Gempa (UPDATE) Mag:5.0, 19-Agu-23 01:29:15 WIB, Lok:8.99 LS, 111.06 BT (Pusat gempa berada di laut 90 km BaratDaya Pacitan), Kedlmn:10 Km," tulis akun @BMKG.