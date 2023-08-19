Relawan Ganjar Gelar Diskusi Peningkatan Kapasitas Garam di Sampang

SAMPANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir Jawa Timur (Jatim) dukung Ganjar Pranowo mengadakan diskusi Jumat Manis tentang peningkatan kapasitas pengelolaan garam.

Acara tersebut berlangsung di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jatim, Jumat (18/8/2023).

Koordinator Wilayah Komunitas Nelayan Pesisir Jatim, Sutriyadi menuturkan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para nelayan di wilayah pesisir dalam mengelola garam agar produktivitas mereka meningkat.

"Diskusi ini tentang peningkatan kapasitas pengelolan garam. Melibatkan petani garam, generasi muda yang ada di daerah pesisir," kata Sutriyadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (19/8/2023).

Peningkatan kapasitas menurutnya penting lantaran kebutuhan produksi garam nasional yang semakin meningkat. Daerah Sampang, pun dikenal sebagai salah satu produsen garam terbesar di wilayah Madura bahkan di Indonesia.

Sutriyadi berharap melalui diskusi dan tambak garam yang luas di Sampang, para petani dan generasi muda dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang akan membantu meningkatkan produktivitas garam.

"Kebutuhan produksi garam nasional itu menuntut kita untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Dalam prakteknya, kita akan melakukan pengawalan, pendampingan terhadap mereka agar teori yang disampikan pada malam hari ini bisa di praktekkan," tuturnya.

Diskusi ini dihadiri oleh narasumber yang berpengalaman di bidangnya, dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih baik kepada peserta.

Khorofi selaku narasumber menyatakan peserta diskusi diajarkan bagaimana menciptakan garam berkualitas yang mampu bersaing di pasar internasional, serta belajar dalam memproduksi garam dengan metode-metode modern, selain dari cara konvensional.