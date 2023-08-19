Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai Muda Pendukung Ganjar Ajarkan Warga Mengolah Bambu Jadi Barang Bernilai Ekonomi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:00 WIB
Kiai Muda Pendukung Ganjar Ajarkan Warga Mengolah Bambu Jadi Barang Bernilai Ekonomi
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Magetan Jatim
A
A
A

MAGETAN - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menakaman, Kiai Muda Jawa Timur dukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan pemanfaatan bambu untuk berbagai produk yang berdaya guna untuk masyarakat. Pelatihan ini bekerjasama dengan Majelis Taklim Ar Rahmad Kab. Magetan.

Wakil Ketua Kiai Muda Jawa Timur, Wajihuddin, mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah bambu menjadi berbagai produk, termasuk tempat sampah, rak sepatu, alat ikan, dan peralatan dapur.

"Pelatihan pemanfaatan bambu sebagai alat kebersihan, seperti sapu, tong sampah," ucap Wajihuddin di lokasi kegiatan, Desa Tegalarum, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Jawa timur, Sabtu (19/8/2023).

Salah satu aspek yang dijelaskan dalam pelatihan ini adalah cara membuat tempat sampah. Selain itu, bambu juga memiliki potensi yang melimpah untuk berbagai produk lainnya. Produk-produk seperti rak sepatu, alat ikan, dan peralatan dapur dapat dihasilkan dari bambu dengan kreativitas dan keterampilan yang tepat.

"Daerah Magetan sini bambu sangat melimpah. Dari bambu banyak sekali manfaat selain dari dibuat alat penunjang kebersihan, seperti alat-alat dapur, wadah-wadah, rak piring. Sifat bambu yang fleksibel jadi bisa dibentuk sedemikian rupa," ungkapnya.

Wajihuddin melanjutkan, keberlimpahan potensi bambu di daerah ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam pelatihan ini. Dengan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan, masyarakat diharapkan dapat lebih memanfaatkan bambu sebagai sumber daya lokal yang bernilai ekonomi tinggi.

"Selain digunakan untuk kebutuhan pribadi, produk dari bambu juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebab, Harga bahan baku yang murah sehingga produk-produknya juga bisa dijual dengan harga terjangkau, sehingga membantu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah," tegasnya.

Dukungan dari Kiai Muda Dukung Ganjar Pranowo Jawa Timur ini diyakini akan membawa menuju kesuksesan dalam mengembangkan keterampilan masyarakat dan mendukung ekonomi lokal.

