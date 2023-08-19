Semarakkan HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Pesta Rakyat di Sukabumi

SUKABUMI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Dukung Ganjar Jawa Barat (Jabar) punya cara tersendiri dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

Salah satu yang dilakukan oleh PMN Jabar yakni mengadakan acara ‘Pesta Rakyat’ bersama warga Kampung Pasirkasongket, Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 18 Agustus 2023.

“PMN Jawa Barat hari ini melaksanakan pesta rakyat di momentum hari Kemerdekaan,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) PMN Jawa Barat, Marsus Albar dalam keterangan yang diteima, Sabtu (19/8/2023).

Acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan oleh PMN berupa perlombaan seperti perlombaan balap karung, tarik tambang, panjat pinang hingga pertandingan sepak bola dengan mengenakan pakaian daster.

“Kami melaksanakan pesta rakyatnya berupa perlombaan-perlombaan yang sering dilaksanakan ataupun dibuat di momentum kemerdekaan tersebut. Seperti balap karung, tarik tambang, lalu ada panjat pinang dan lain-lain,” tuturnya.

Marsus mengatakan, Pesta Rakyat yang diselenggarakan oleh PMN Jabar mendapat respons positif. Terlihat warga Kampung Pasirkasongket, Desa Talagamurni berbondong-bondong hadir ke lokasi acara.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respons sangat baik dari masyarakat baik dari bapak-bapak, ibu-ibu bahkan pemuda,” tutur Marsus.