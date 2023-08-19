Tokoh Militer Kiki Syahnakri Sebut Politik Identitas Bersemayam pada Setiap Pemilu

BANDUNG - Politik identitas harus dijadikan atensi oleh seluruh masyarakat jelang Pemilu 2024. Sebab, bila politik identitas hadir dan digelorakan, bukan tidak mungkin persatuan akan terancam.

Tokoh militer yang juga Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan bahwa ada 3 ciri keindonesiaan yang sangat khas.

Secara demografi, kata Kiki, Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurutnya, mengelola negara kepulauan jauh lebih sulit daripada mengelola negara kontinental.

"Misalnya, ingin menyamakan harga minyak, di Jakarta dengan Papua. Kalau di negara kontinental mungkin ongkosnya lebih murah, lebih gampang, tapi di negara kepulauan pasti memerlukan subsidi yang lebih besar lagi," kata Kiki dalam diskusi bertajuk "Mewaspadai Kembalinya Politik Identitas dan Polarisasi Menjelang Pilpres 2024" di Hotel Hemangini, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Kemudian, ciri kedua adalah secara demografis letak Indonesia sangat strategis. Salah satunya terletak di dua benua dan dua samudera, sehingga ini yang membuatnya sangat strategis.

"Kestrategisan itu bisa kita lihat dari 72 persen perdagangan di dunia ini dikapalkan lewat perairan Indonesia. Selat Malaka," bebernya.