HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Perlombaan Bersama Kelompok Buruh di Cirebon

CIREBON - Sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar parade lomba 17-an antar buruh perusahaan di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (19/8/23).

Wasekjen DPP GBB, Pribadie Utomo mengatakan bahwa ajang kompetisi antarburuh ini merupakan momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Para buruh laki-laki maupun perempuan mengekspresikan kebanggaan dan rasa cinta kepada 'Ibu Pertiwi' dengan menjunjung tinggi semangat persatuan.

Menurut Adie, antusiasme para buruh ini didasari atas kepercayaan terhadap Ganjar Pranowo sebagai figur pemimpin yang tepat untuk kesejahteraan buruh di masa depan.

Hal itu selaras dengan atribut-atribut Ganjar dengan slogan 'Tuanku ya Rakyat' yang di pakai GBB merepresentasikan bahwa pria berambut putih itu memang mengedepankan kepentingan rakyat dan memposisikan diri sebagai pelayan rakyat.

BACA JUGA: Tokoh Militer Kiki Syahnakri Sebut Politik Identitas Bersemayam pada Setiap Pemilu

"Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menyambut hut kemerdekaan RI ke-78 dan sebagai penyemangat untuk gerakan dari GBB dengan 'Ganjar untuk Semua', dan 'Tuanku ya Rakyat'," ucap dia di lokasi.

Adapun lomba-lomba yang disiapkan meliputi cerdas cermat, panjat pinang, dan tarik tambang. Adie mengungkapkan kegiatan ini diikuti sejumlah buruh dari 10 perusahaan di wilayah Cirebon Timur.

"Alhamdulillah hari ini masyarakat sangat antusias sekali ikut meramaikan perlombaan-perlombaan dalam rangka 17-an ini bahkan warga sekitar pun pada berbondong-bondong ikut menyaksikan dan meramaikan kegiatan hari ini," terang dia.

Adie mengungkapkan, GBB sebagai episentrum sukarelawan buruh formal dan informal akan terus bergerak guna mewujudkan tagline ‘Ganjar Pranowo Presiden buruh Indonesia’ melalui konsolidasi dan penyerapan aspirasi.

"Kegiatan ini sebenarnya arahnya kita melakukan konsolidasi dengan 10 perusahaan tersebut dan sekaligus mensosialisasikan media sosial yang kami jalankan sekarang," kata dia.

"Memberikan informasi-informasi tentang aktivitas Pak Ganjar baik selama sebelum menjabat sebagai gubernur sampai dengan kegiatan-kegiatan kemarin yang dijalankan oleh beliau sehingga kemudian ini bisa menjadi informasi positif buat semua warga buat teman-teman buruh baik formal ataupun informal," imbuh dia.