Kader PDIP Ditempa Megawati Terus Bersama Rakyat, Termasuk Ganjar

Bane Raja Manalu mengatakan seluruh kader PDI Perjungan ditempa untuk terus bersama rakyar (Foto : Istimewa)

SIANTAR - Seluruh politikus dan kader PDI Perjuangan dididik dan ditempa untuk terus bersama masyarakat. Hal itu yang ditanamkan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

“Karena kader PDI Perjuangan dididik dan ditempa untuk terus bersama masyarakat yang merupakan sumber dan tujuan perjuangan. Hal itu yang ditanamkan Ibu Megawati Soekarnoputri kepada semua kadernya, termasuk kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang harus kita menangkan (pada Pilpres 2024),” ujar politikus muda PDI Perjuangan, Bane Raja Manalu, dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (19/8/2023).

Karena itu, Bane yang juga Stafsus Menkumham Yasonna Laoly ini ingin mewujudkan masyarakat yang merdeka keuangan yang berdikari, sehingga memiliki energi yang cukup untuk lebih maju dan menggapai mimpinya masing-masing.

Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan Yayasan Bagak dan mulai bergerak nyata di tengah masyarakat sejak 2021.

Gerakan yang dia inisiasi seperti menyalurkan 7.500 vaksin dan paket sembako di masa pandemi Covid-19, menyalurkan hampir 10 ribu beasiswa dari hasil usahanya sendiri maupun beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Bane juga aktif dalam memajukan dan memperbesar ruang ekspresi seni dan budaya pada anak-anak muda di Sumatera Utara hingga mengedukasi kaum ibu untuk berani berwirausaha dan mengembangkan UMKM, seperti apa yang dilakukan Ganjar Pranowo di berbagai daerah.