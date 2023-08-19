Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Presiden Jokowi Kukuhkan Kepengurusan GAMKI, Berpesan Anak Muda Ikut Wujudkan Indonesia Emas

Erie Prasetyo , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:50 WIB
Presiden Jokowi Kukuhkan Kepengurusan GAMKI, Berpesan Anak Muda Ikut Wujudkan Indonesia Emas
Presiden Jokowi lantik kepengurusan Gamki di Medan (Foto: Ist)
A
A
A

MEDAN - bertempat di Lapangan Benteng Kota Medan, Pengurus DPP Gerakan Angkat Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Periode 2023-2026, sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama tiga hari. Pengukuhan pengurus DPP GAMKI dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran Jokowi di Pengukuhan dan Rakernas DPP GAMKI disambut meriah ribuan peserta. Dalam sambutannya mantan Gubernur DKI itu meminta pengurus baru GAMKI terus menjaga kehangatan jelang pemilu 2024 mendatang. Jokowi juga menyingung situasi politik yang mulai menghangat, dan bicara pentingnya suasana solid untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Sementara itu kehadiran Jokowi di Pengukuhan dan Rakernas GAMKI menjadi sejarah dan kebanggaan bagi kader. Menurut pertama kali kegiatan GAMKI di hadiri orang nomor satu di tanah air. " Pak Presiden bukan sekedar hadir, tapi mengukuhkan para pengurus dan membuka Rakernas GAMKI. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi GAMKI," tegas Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat ST MT. sambutannya.

Lebih lanjut Saat mengatakan di pengurusan GAMKI terus bertransformasi dan inovasi sesuai dengan program tema dalam kegiatan saat ini. "Pulihkan bangsa kami, GAMKI Bertransformasi, Berinovasi, dan Berkelanjutan untuk kepemimpinan pemuda Kristen Indonesia," jelasnya.

"Tentunya tema ini dengan bangkit dari pandemi. Bangsa ini harus pilih dan optimis seperti apa yang telah di tunjukan oleh Bapak Presiden kita yang tidak pernah lelah pengabdian kemajuan bangsa. Selama 9 tahun memimpin bangsa beliau semangat dengan pembangunan Indonesia senetris," tegasnya.

Kata Saat banyak keberhasilan yang telah dilakukan mantan Walikota Solo dua periode itu, diantaranya dengan membangun infrastruktur di seluruh daerah. "Banyak daerah yang tidak punya akses jalan dan internet, tapi di masa kepemimpinan pak Jokowi kita merasakan. Dan juga Bapak Jokowi meralang expor bahan mentah seperti nikel, berani memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur," jelasnyam

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
jokowi GAMKI Joko Widodo
