INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gelar Lomba Memancing di Depok, Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Dikenal Aktif di Masyarakat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |01:20 WIB
Gelar Lomba Memancing di Depok, Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Dikenal Aktif di Masyarakat
Lomba Mancing Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPD Perindo Kota Depok bersama BAJA Perindo Jawa Barat menggelar kegiatan perlombaan memancing bersama di RW 07 Kelurahan Rangkapan Jaya lama, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Gelaran kegiatan memancing tersebut dipunggawai oleh Caleg Perindo untuk DPRD Kota Dapil 1 Depok, Tati Sri Hardina, yang cukup dikenal warga sekitar sebagai sosok wanita yang aktif berperan di masyarakat.

Salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat RW 07 Rangkapan Jaya lama, Kuswanto (56) menjelaskan dirinya mengenal wanita yang akrab disapa Rere tersebut, memiliki perhatian lebih di dalam lingkungan pemukimannya. Dia pun mengatakan Rere juga berdomisili di pemukimannya sejak lama.

"Kami mengenal Ibu Rere sebagai sosok yang perhatian dan aktif di masyarakat. Bu Rere ini selalu hadir dalam kegiatan apapun di lingkungan kami, bahkan acara sekelas hajatan saja, beliau aktif membantu warga. Apalagi kalau kurban, santunan yatim dan sebagainya," jelas Kuswanto di lokasi, Sabtu (19/8/2023).

Kuswanto pun mengapresiasi Rere yang hendak maju sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Depok. Baginya, Rere sudah pantas jika mewakili aspirasi warganya untuk diperjuangkan di tingkat parlemen kota Depok.

"Sampai saat ini lingkungan kami, cukup banyak dibantu bu Rere. Beliau tidak kenal pamrih dalam membantu warga di sekitar sini. Jadi jika beliau menghendaki untuk maju sebagai caleg, kami siap mendukung," terang Kuswanto.

Selain mengadakan lomba memancing, Kuswanto mengatakan dirinya ikut menjalani sosialisasi KTA berasuransi oleh Rere. Dia mengatakan, program KTA berasuransi tersebut dinilai bermanfaat bagi warga sekitarnya.

"Ini program yang bagus, masyarakat disini ikut antusias mendaftar KTA berasuransi itu. Yaa sebagai bentuk jaga-jaga jikalau amit-amit mengalami kecelakaan, jadi semakin tenang ke depannya," katanya.

Topik Artikel :
Perindo Depok Partai Perindo
