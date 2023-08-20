Peduli UMKM, Partai Perindo Beri Gerobak Gratis ke Pedagang Bakso di Bandung

BANDUNG - Partai Perindo kembali melakukan aksi nyata dengan membantu pedagang bakso di Kota Bandung, Jawa Barat. Bantuan diberikan dalam bentuk gerobak kepada pedagang bakso Kusno, warga Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Minggu (20/8/2023).

Gerobak bakso diberikan secara simbolis oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar I Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani, dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango.

Raut muka bahagia tampak terlihat di wajah Kusno. Pedagang bakso yang telah berjualan lebih dari 30 tahun. Selama ini, dia berjualan bakso di sekitar Antapani menggunakan gerobak alakadarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bantuan ini membuktikan bahwa Partai Perindo betul-betul peduli kepada UMKM. Ini adalah upaya yang nyata kepedulian kepada pelaku UMKM di Kota Bandung.

"Kami dari Dapil 1 juga mengapresiasi aktivitas seperti ini dan ini upaya bagi UMKM untuk naik kelas. Kami juga mendorong UMKM ini menjadi stimulus bagi pelaku usaha lainnya," kata Ferry.

Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kata dia, selalu berkomitmen membantu pelaku usaha. Dengan begitu, diharapkan memberi efek kenaikan pendapatan dan bisa menyerap tenaga kerja.

"Aktivitas ini menjadi bagian dari simbolisasi gerakan yang memang kita lakukan oleh Partai Perindo. Ini menjadi bagian dari aksi nyata Partai Perindo dan menstimulus masyarakat untuk betul-betul apa tertarik pada aktivitas menggerakkan UMKM sehingga mereka betul-betul naik kelas," ujarnya.