Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli UMKM, Partai Perindo Beri Gerobak Gratis ke Pedagang Bakso di Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:39 WIB
Peduli UMKM, Partai Perindo Beri Gerobak Gratis ke Pedagang Bakso di Bandung
Partai Perindo berikan gerobak ke pedagang bakso di Bandung (Foto: Arif Budianto)
A
A
A

 

BANDUNG - Partai Perindo kembali melakukan aksi nyata dengan membantu pedagang bakso di Kota Bandung, Jawa Barat. Bantuan diberikan dalam bentuk gerobak kepada pedagang bakso Kusno, warga Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Minggu (20/8/2023).

Gerobak bakso diberikan secara simbolis oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar I Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani, dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango.

Raut muka bahagia tampak terlihat di wajah Kusno. Pedagang bakso yang telah berjualan lebih dari 30 tahun. Selama ini, dia berjualan bakso di sekitar Antapani menggunakan gerobak alakadarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bantuan ini membuktikan bahwa Partai Perindo betul-betul peduli kepada UMKM. Ini adalah upaya yang nyata kepedulian kepada pelaku UMKM di Kota Bandung.

"Kami dari Dapil 1 juga mengapresiasi aktivitas seperti ini dan ini upaya bagi UMKM untuk naik kelas. Kami juga mendorong UMKM ini menjadi stimulus bagi pelaku usaha lainnya," kata Ferry.

Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kata dia, selalu berkomitmen membantu pelaku usaha. Dengan begitu, diharapkan memberi efek kenaikan pendapatan dan bisa menyerap tenaga kerja.

"Aktivitas ini menjadi bagian dari simbolisasi gerakan yang memang kita lakukan oleh Partai Perindo. Ini menjadi bagian dari aksi nyata Partai Perindo dan menstimulus masyarakat untuk betul-betul apa tertarik pada aktivitas menggerakkan UMKM sehingga mereka betul-betul naik kelas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement