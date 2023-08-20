Partai Perindo Bantu Pedagang Bakso Bukti Nyata Kepedulian terhadap UMKM

BANDUNG - Bantuan Partai Perindo kepada pedagang bakso Kusno, warga Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, merupakan bentuk kepedulian nyata kepada pelaku usaha. Selama ini, Perindo sangat dikenal masyarakat sebagai partai gerobak UMKM.

"Ini adalah program Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM dan pendapatan masyarakat. Kami berharap dari hasil penjualan mereka ini perekonomian keluarga Pak Kusno meningkat," ujar Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani.

Menurut dia, melalui pemberian bantuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, sehingga mereka terbebaskan dari kemiskinan. Program ini juga di rutin digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, gerobak bakso diberikan secara simbolis oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang Juga Caleg DPR RI Dapil Jabar I Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani, dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango, Minggu (20/8/2023).

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Muba Beberkan Manfaat KTA Berasuransi kepada Warga

John Binsar Simalango mengatakan, pemberian bantuan ini adalah bukti nyata Perindo turun ke lapangan, mendengarkan keperluan pedagang. Kader Perindo datang ke lapangan dan mendapati salah satu pedagang bakso berjualan seadanya.

"Pada waktu bercerita mengenai pengalaman sudah puluhan tahun pedagang bakso dengan gerobak yang sudah kurang begitu layak lalu, kami memberi bantuan, mewujudkan kebutuhan mereka, " katanya.