HOME NEWS NEWS

Dibantu Perindo, Pedagang Bakso Kusno Senang Tak Menyangka Dapat Gerobak

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |15:02 WIB
Dibantu Perindo, Pedagang Bakso Kusno Senang Tak Menyangka Dapat Gerobak
Partai Perindo bagikan gerobak ke pedagang bakso di Bandung (Foto: Arif Budianto)
A
A
A

 

BANDUNG - Kusno, warga Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat tak menyangka dapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Gerobak lamanya yang kondisinya sudah tidak layak, kini diganti dengan gerobak baru.

"Saya merasa senang sekali mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo, ada Pak Ferry, Pak John, dan Bu Nuke. Terima kasih atas bantuan gerobaknya," kata Kusno di kediamannya, Minggu (20/8/2023).

Menurut dia, gerobak yang selama ini dipakai kondisinya sudah cukup tua. Gerobak tersebut sudah dipakai selama puluhan tahun.

Setiap hari, dia berkeliling di wilayah Antapani selama seharian. Terkadang, karena kondisi gerobaknya tidak layak, agak sulit didorong.

Kini, dia telah memiliki gerobak baru dengan kondisi lebih bagus. Dengan gerobak baru ini, dia yakin omset akan bertambah. Pembeli akan lebih yakin membeli bakso di tempatnya.

"Mudah-mudahan ke depannya tambah omset, jadi perekonomian saya juga lebih meningkat lagi," katanya.

Dia mengaku, program yang dilakukan Perindo ini sangat bagus. Perindo menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, terutama UMKM. Banyak pelaku usaha membutuhkan bantuan bagi modal atau peralatan.

"Menurut saya, Perindo ini sangat baik peduli ke masyarakat kecil khususnya UMKM atau usaha kecil menengah," imbuhnya.

