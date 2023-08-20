Ketua LMK Cilandak Timur Apresiasi Diska Resha: Sudah Saatnya Mewakili Pemuda

JAKARTA - Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cilandak Timur, Dendi Mulyadi menyatakan Caleg muda seperti Diska Resha Putra harus berani maju dalam dunia politik.

Menurutnya, sebagai pemuda harus berani menyuarakan apa yang menjadi pemikiran kalang muda.

"Saya rasa sudah saatnya sebagai calon muda untuk mewakili pemuda membawa aspirasinya yang terbaik untuk Indonesia, kapan lagi anak muda muncul di hadapan dan untuk membela aspirasi warga Indonesia terutama khususnya DKI Jakarta," kata Dendi seusai menghadiri jalan santai dan sehat RW 02 Kelurahan Cilandak Timur bersama Diska Resha Putra, Minggu (20/8/2023).

Dendi berharap, politisi muda Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, jika terpilih nanti mampu menjadi anggota dewan yang mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kemudian, aspirasi tersebut dirundingkan agar tercapai kebijakan yang pro masyarakat.