HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT Ke-78 RI, Perindo Sumut Gelar Beragam Perlombaan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:33 WIB
Rayakan HUT Ke-78 RI, Perindo Sumut Gelar Beragam Perlombaan
Partai Perindo Sumut gelar perlombaan rayakan HUT ke-78 RI (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara menggelar lomba kemerdekaan di taman bermain Aksara Park, Jalan Aksara, Kota Medan, Minggu (20/8/2023).

Lomba kemerdekaan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam gelaran Lomba Kemerdekaan tersebut, setidaknya ada lima lomba yang dikompetisikan. Yakni, lomba mewarnai untuk anak, lomba menyanyi, lomba peragaan busana, cosplay (costume play) serta lomba khas hari kemerdekaan Indonesia, panjat pinang.

Pantauan di lokasi, para peserta dan ratusan warga yang kebetulan berkunjung ke Aksara Park, begitu antusias mengikuti acara. Kemeriahan ini pun memberikan berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kuliner di Aksara Park, yang ketiban rejeki dari pembelian pengunjung yang hadir.

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan pelaksanaan kegiatan perlombaan ini menjadi bagian dari wujud rasa syukur mereka atas kemerdekaan RI yang kini telah menginjak usia 78 tahun.

"Karenanya rasa syukur itu kita luapkan juga untuk masyarakat di sekitar. Seperti di Aksara Park ini. Jadi memang, kita akan fokuskan ini untuk bagaimana memberikan suka cita kepada masyarakat. Tadi ada perlombaan, mulai menyanyi, mewarnai, ada fashion show, ada cosplay dan juga panjat pinang," ujar Rudi didampingi bacaleg DPR-RI Perindo, Tengku Erry Nuradi dan bacaleg DPRD Kota Medan, TM Ryan Novandi.

"Jadi memang partai Perindo memang selalu memberikan perhatian kepada masyarakat. Mulai dari sejak berdiri, bukan hanya UMKM tapi juga potensi yang ada pada anak-anak dan generasi muda kita," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
