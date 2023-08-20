Bacaleg Perindo Aa Oni Berikan Santunan Duka ke Pemegang KTA Berasuransi di Subang

SUBANG - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk DPR RI dari Partai Perindo daerah pemilihan Jawa Barat 9, Aa Oni Suwarman mengunjungi rumah duka pemegang asuransi Partai Perindo di Dusun Leles Kulon, Desa Leles, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat.

Selain untuk bersilaturahmi dan mengucapkan belasungkawa, kedatangan Aa Oni yang berasal dari partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 ini juga untuk menyerahkan santunan duka kepada keluarga almarhumah, Iyar, kader Partai Perindo yang juga pemegang asuransi KTA Perindo.

Santunan duka senilai Rp3 juta tersebut langsung diterima oleh suami almarhum, Suhaya. Partai Perindo yang merupakan pengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sendiri mendaftarkan asuransi bagi para kadernya secara gratis sebagai bukti kepedulian Partai Perindo.

Menurut Aa Oni Suwarman, asuransi KTA Perindo tersebut sebagai bukti kepedulian dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada kader partainya.

"Kami dari semua jajaran Partai Perindo, Ketua Umum Pak Hary Tanoe menyampaikan duka kepada keluarga korban dan kami mendoakan almarhumah mendapatkan ridho dari sisi Allah SWT," ujar Aa Oni.