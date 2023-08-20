Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Santunan Duka, Keluarga Pemegang KTA Berasuransi Berterima Kasih ke Perindo

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |20:08 WIB
Dapat Santunan Duka, Keluarga Pemegang KTA Berasuransi Berterima Kasih ke Perindo
Suhaya, pemegang KTA Partai Perindo berasuransi (Foto: Yudy Heryawan Juanda)
A
A
A

SUBANG - Suhaya, suami dari almarhumah Iyar mengaku senang dan berterima kasih kepada Partai Perindo. Pihaknya merupakan pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Suhaya berterima kasih kepada Partai Perindo atas santunan yang diberikan. Menurutnya, santunan duka tersebut sangat membantu dan akan digunakan untuk biaya tahlilan.

Dalam proses klaim asuransi KTA Perindo, kata Suhaya, juga cukup cepat. Keluarga hanya memerlukan waktu tiga hari untuk menerima santunan duka atas kematian almarhum yang meninggal akibat kecelakaan di kamar mandi.

"Sangat berguna bagi kami sekeluarga, bersyukur dan berterima kasih banyak pada Partai Perindo yang sangat bijak," kata Suhaya, Minggu (20/8/2023).

Santunan duka diberikan langsung oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk DPR RI dari Partai Perindo daerah pemilihan Jawa Barat 9, Aa Oni Suwarman. Ia mengunjungi rumah duka pemegang asuransi Partai Perindo di Dusun Leles Kulon, Desa Leles, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
