Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:33 WIB
Partai Perindo Sumut gelar perlombaan rayakan HUT ke-78 RI (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
MEDAN - Ratusan anak muda mengikuti lomba kemerdekaan yang digelar Partai Perindo Sumatera Utara di taman hiburan keluarga Aksara Park, Kota Medan, Minggu (20/8/2023).

Sebagian besar dari mereka begitu antusias mengikuti lomba, termasuk puluhan peserta costume play (cosplay) yang ternyata selama ini kekurangan ruang untuk menyalurkan kreatifitas mereka.

"Acaranya bagus sekali. Hampir belum ada lomba di hari kemerdekaan yang melibatkan kami. Apalagi, selama ini kita juga kurang dapat ruang. Tidak banyak lomba seperti ini. Makanya ini bagus sekali. Kami ucapkan terima kasih," kata Miranda (17), salah satu peserta lomba cosplay.

