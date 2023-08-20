Rapatkan Barisan, DPD Partai Perindo Seluma Bengkulu Gelar Rakorsus

BENGKULU - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menggelar rapat koordinasi khusus bersama Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, Minggu (20/8/2023).

Dalam rapat koordinasi itu membahas pemenangan dan penguatan struktur partai dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 hingga saksi.

Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Partai Perindo, Heri Budianto mengatakan, partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo di Kabupaten Seluma menargetkan 4 kursi untuk DPRD Kabupaten, 1 kursi DPRD Provinsi dan mendorong 1 kursi DPR RI.

"Kehadiran saya di DPD Partai Perindo ini bertemu dengan pengurus dan Bacaleg dari 4 Dapil di Kabupaten seluma. Rapat koordinasi khusus ini untuk pemenangan. Dengan adanya kegiatan ini semoga penguatan struktur partai dariDPRt hingga saksi segera diselesaikan," kata Heri, Minggu (20/8/2023).

Ditambahkan Ketua DPD Partai Perindo, Kabupaten Seluma, Gustianto, saat ini partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera terhadap hiburan rakyat sudah mendapatkan 1 fraksi di DPRD Kabupaten Seluma.