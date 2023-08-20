Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rapatkan Barisan, DPD Partai Perindo Seluma Bengkulu Gelar Rakorsus

Demon Fajri , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:14 WIB
Rapatkan Barisan, DPD Partai Perindo Seluma Bengkulu Gelar Rakorsus
Rakorsus Perindo Seluma (Foto: Okezone/Demon)
A
A
A

BENGKULU - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menggelar rapat koordinasi khusus bersama Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, Minggu (20/8/2023).

Dalam rapat koordinasi itu membahas pemenangan dan penguatan struktur partai dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 hingga saksi.

Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Partai Perindo, Heri Budianto mengatakan, partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo di Kabupaten Seluma menargetkan 4 kursi untuk DPRD Kabupaten, 1 kursi DPRD Provinsi dan mendorong 1 kursi DPR RI.

"Kehadiran saya di DPD Partai Perindo ini bertemu dengan pengurus dan Bacaleg dari 4 Dapil di Kabupaten seluma. Rapat koordinasi khusus ini untuk pemenangan. Dengan adanya kegiatan ini semoga penguatan struktur partai dariDPRt hingga saksi segera diselesaikan," kata Heri, Minggu (20/8/2023).

Ditambahkan Ketua DPD Partai Perindo, Kabupaten Seluma, Gustianto, saat ini partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera terhadap hiburan rakyat sudah mendapatkan 1 fraksi di DPRD Kabupaten Seluma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement