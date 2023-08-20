Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT RI, DPD Perindo Lampung Gelar Perlombaan Bersama Kader dan Masyarakat

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |23:27 WIB
Rayakan HUT RI, DPD Perindo Lampung Gelar Perlombaan Bersama Kader dan Masyarakat
Perindo Lampung gelar lomba untuk masyarakat (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Peringati HUT ke-78 RI, DPD Partai Perindo Kota Bandarlampung menggelar berbagai perlombaan di Jalan Pulau Pisang Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Minggu (20/8/2023).

Para kader dan pengurus DPD Partai Perindo serta masyarakat sekitar antusias mengikuti berbagai perlombaan yang digelar tersebut. Adapun perlombaan yang digelar antara lain tarik tambang, makan kerupuk, lomba memasukkan pensil dalam botol, hingga lomba joged balon dan panjat pinang.

Ketua DPD Partai Perindo Bandarlampung Susanti mengatakan, perlombaan ini sengaja dibuat untuk kembali mengingatkan para kader Partai Perindo, akan sulitnya perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan.

"Dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan, sehingga harus dimaknai dan diisi dengan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujar Susanti.

