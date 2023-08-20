Baku Tembak Pecah di Dekat Capres Ekuador Sehari Sebelum Pemilu

QUITO - Baku tembak meletus pada Sabtu, (19/8/2023) di dekat restoran tempat calon presiden Ekuador Otto Sonnenholzner sedang makan bersama keluarganya, kata polisi dan calon itu, meskipun kekerasan itu tidak ditujukan kepadanya.

Warga Ekuador menuju ke tempat pemungutan suara pada Minggu, (20/8/2023) untuk memilih presiden dan legislatif baru setelah kampanye yang diselimuti oleh pembunuhan kandidat anti-korupsi Fernando Villavicencio 10 hari lalu.

"Kami baru saja mengalami baku tembak di depan tempat saya sarapan dengan keluarga saya," kata Sonnenholzner, kandidat pro-pasar dan mantan wakil presiden di X, sebelumnya Twitter. "Terima kasih pada Tuhan kami semua baik-baik saja tetapi kami menuntut penyelidikan atas apa yang terjadi."

Sebuah video di media sosial menunjukkan Sonnenholzner menyapa seorang pendukung di restoran yang cerah di Guayaquil dan bersiap untuk mengambil selfie, sebelum suara tembakan terdengar di luar.

Polisi nasional mengatakan dalam konferensi pers bahwa tembak-menembak adalah hasil dari pengejaran perampokan di sebuah toko pakaian olahraga dan lima orang telah ditangkap.

Sonnenholzner telah memperkeras wacana seputar kejahatan sejak pembunuhan Villavicencio, berulang kali berjanji kepada para pendukungnya bahwa jika dia terpilih, penjahat yang menggunakan kekerasan terhadap warga akan ditembak oleh polisi.