Polisi Swedia Tangkap Seorang Wanita karena Coba Hentikan Pembakaran Alquran

STOCKHOLM - Polisi Swedia menahan seorang wanita pada Jumat, (18/8/2023) yang menyemprot seorang aktivis anti-Islam dengan alat pemadam api saat dia melakukan protes pembakaran Alquran di luar Kedutaan Besar Iran di Stockholm.

BACA JUGA: Penodaan dan Pembakaran Alquran Terjadi di Depan Istana Kerajaan Swedia

Video adegan menunjukkan wanita itu bergegas ke Salwan Momika dan menyemprotkan pemadam api ke arahnya sebelum dia dicegat oleh petugas polisi berpakaian preman yang membawanya pergi. Momika, yang tampak tertegun namun tidak terluka, kemudian melanjutkan demonstrasinya yang telah diizinkan oleh polisi.

Juru Bicara Polisi Towe Hägg mengatakan wanita itu, yang tidak disebutkan identitasnya oleh polisi, ditahan karena dicurigai mengganggu ketertiban umum dan melakukan kekerasan terhadap petugas polisi, demikian dilansir Times of Israel.

Momika, seorang pengungsi dari Irak, telah menodai Alquran dalam serangkaian protes anti-Islam yang menimbulkan kemarahan di banyak negara Muslim. Polisi Swedia telah mengizinkan demonstrasinya, dengan alasan kebebasan berbicara sambil mengajukan tuduhan ujaran kebencian awal terhadapnya.