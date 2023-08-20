Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

76 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Keracunan Setelah Makan Shawarma

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:45 WIB
76 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Keracunan Setelah Makan Shawarma
Shawarma. (Foto: iloveqatar.net)
A
A
A

MOSKOW - Lebih dari 70 orang keracunan makanan setelah makan shawarma di Kota Vladimir, Rusia, menurut Rospotrebnadzor, badan pengatur federal untuk pengawasan perlindungan hak konsumen dan kesejahteraan manusia.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu, (19/8/2023) agensi tersebut mengkonfirmasi bahwa hanya dalam dua hari, dua puluh orang lagi mencari bantuan medis untuk penyakit yang "terkait dengan konsumsi shawarma", sehingga jumlah total yang terkena dampak menjadi 76, termasuk 19 anak.

Sebanyak 34 korban, termasuk 11 anak, memerlukan rawat inap, sementara 42 sisanya sedang menjalani pemulihan di rumah. Para dokter menilai kondisi pasien sedang. Pengawas mengatakan keracunan itu kemungkinan disebabkan oleh Salmonella Enteritidis, yang ditemukan dalam tes pasien.

Para korban membeli shawarma di lima lokasi makanan cepat saji berbeda di Vladimir, antara 15 dan 17 Agustus, menurut Rospotrebnadzor, sebagaimana dilansir RT. Inspeksi yang mengikuti keracunan makanan massal, mengungkapkan “pelanggaran berat terhadap norma dan aturan sanitasi” yang mengarah pada larangan sementara terhadap perusahaan yang diinspeksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Keracunan Makanan Shawarma Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement