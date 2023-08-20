Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Kanada Makin Menggila, 35.000 Orang Dievakuasi dari British Columbia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:23 WIB
Kebakaran Hutan Kanada Makin Menggila, 35.000 Orang Dievakuasi dari British Columbia
Foto: Reuters.
KELOWNA - Kebakaran hutan di provinsi barat Kanada British Columbia meningkat pada Sabtu, (19/8/2023) dengan jumlah orang yang berada di bawah perintah evakuasi berlipat ganda dari hari sebelumnya, sementara pihak berwenang memperingatkan tentang hari-hari sulit beberapa hari ke depan.

British Columbia mengumumkan keadaan darurat pada Jumat, (18/8/2023) untuk mengakses otoritas otoritatif sementara untuk mengatasi risiko terkait kebakaran, di saat kebakaran yang tidak terkendali melanda interior provinsi itu, sebagian menutup beberapa bagian jalan raya utama antara pantai Pasifik dan wilayah lainnya. Kanada bagian barat, dan menghancurkan banyak properti.

"Situasi saat ini suram," kata Perdana Menteri British Columbia Daniel Eby kepada wartawan pada Sabtu, mengatakan sekira 35.000 orang berada di bawah perintah evakuasi, dan 30.000 lainnya berada di bawah peringatan evakuasi.

Eby mengatakan provinsi itu sangat membutuhkan tempat berlindung bagi para pengungsi dan petugas pemadam kebakaran dan memerintahkan larangan perjalanan yang tidak penting untuk menyediakan lebih banyak akomodasi sementara. Pejabat juga mendesak warga untuk menghindari pengoperasian drone di zona kebakaran, dengan mengatakan hal itu dapat menghambat upaya pemadaman kebakaran.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
