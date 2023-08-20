Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Rusia Hantam Kota Chernihiv di Ukraina, 7 Tewas dan Ratusan Luka

Rahman Asmardika, Jurnalis - Minggu, 20 Agustus 2023 | 19:05 WIB
Rudal Rusia Hantam Kota Chernihiv di Ukraina, 7 Tewas dan Ratusan Luka
Foto: Reuters.
A
A
A

CHERNIHIV - Tujuh orang tewas, termasuk seorang anak perempuan berusia 6 tahun, 144 terluka dan 41 dirawat di rumah sakit setelah rudal Rusia menghantam lapangan alun-alun di Chernihiv, kota bersejarah di utara Ukraina pada Sabtu (19/8/2023), kata para pejabat Ukraina.

“Saya yakin para tentara kami akan memberi balasan terhadap Rusia atas serangan teroris ini,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato rutin malam hari melalui tayangan video, Minggu (20/8/2023).

Zelensky mengeluarkan pernyataannya pada penghujung lawatan ke Swedia. “Balasan yang telak.”

Zelensky mengatakan dari 144 orang yang terluka, sebanyak 15 adalah anak-anak. Dia juga mengungkap anak perempuan yang tewas teridentifikasi bernama Sofia.

Lima belas lainnya yang cedera adalah polisi, kata Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko melalui aplikasi pesan teks Telegram. Klymenko mengatakan sebagian besar korban sedang berada di dalam kendaraan, menyeberangi jalan atau pulang dari gereja.

Gubernur wilayah Viacheslav Chaus mengatakan 41 orang dirawat di rumah sakit pada Sabtu.

