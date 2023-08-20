Setelah Swedia, Denmark Diperingatkan Tentang Potensi Serangan Terkait Pembakaran Alquran

LONDON - Inggris pada Jumat, (19/8/2023) meminta warganya untuk waspada saat bepergian ke Denmark karena kemungkinan serangan, menyusul pembakaran Alquran oleh aktivis anti-Islam di Denmark dan Swedia yang telah membuat marah umat Islam.

Inggris dan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan serangan di negara tetangga Swedia, yang menaikkan kewaspadaan terorisme ke tingkat tertinggi kedua pada Kamis.

"Teroris cenderung mencoba melakukan serangan di Denmark. Serangan bisa dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk di tempat-tempat yang sering dikunjungi orang asing," demikian peringatan kementerian luar negeri Inggris dalam saran perjalanan yang diperbarui.

Pihak berwenang di Denmark telah berhasil menggagalkan sejumlah serangan yang direncanakan dan melakukan sejumlah penangkapan, tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.

Swedia juga mengatakan pihaknya menggagalkan serangan setelah pembakaran Alquran dan tindakan lain terhadap teks suci Islam yang membuat marah umat Islam dan memicu ancaman dari para jihadis.