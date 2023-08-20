Selang Kompor Gas Bocor saat Memasak, Rumah Panggung di Kolaka Timur Ludes Terbakar

KOLAKA TIMUR - Sebuah rumah panggung ukuran 5x7 meter di Dusun 1 Desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) ludes terbakar pada Sabtu malam (19/8/2023). Kebakaran diduga bersumber dari api kompor yang sedang dipakai memasak oleh pemiliknya.

Paur Subbag Dalops Bag Ops Polres Kolaka Timur, Ipda Miftahul fauzi menjelaskan, rumah milik Daeng Manambung (50) tersebut terbakar sekitar pukul 19.00 Wita. Kronologisnya bermula disaat korban sedang memasak air menggunakan kompor gas.

"Korban kemudian ke teras untuk merokok sembari menunggu airnya mendidih," ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (20/8/2023).

Saat diteras, kata Ipda Miftahul fauzi, Daeng Manambung mencium aroma gas yang menyengat dari dalam rumahnya. Ia bergegas memastikan ke arah dapur dan menjumpai selang kompor miliknya bocor dan menyemburkan api.

Lantaran panik, Daeng Manambung sontak menarik tabung gas tersebut untuk keluar dari kediamannya. Akan tetapi semburan api yang dihasilkan menyulut horden pintu dan merambah ke dinding rumahnya.

"Karena api lekas membesar, korban langsung berlari meminta pertolongan tetangganya, Rahmat (28) dan Siara (50). Mereka tiba api sudah membesar di seluruh badan rumah," tuturnya.