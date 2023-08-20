Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Selang Kompor Gas Bocor saat Memasak, Rumah Panggung di Kolaka Timur Ludes Terbakar

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:35 WIB
Selang Kompor Gas Bocor saat Memasak, Rumah Panggung di Kolaka Timur Ludes Terbakar
Rumah panggung ludes terbakar/Foto: Muh. Rusli
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Sebuah rumah panggung ukuran 5x7 meter di Dusun 1 Desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) ludes terbakar pada Sabtu malam (19/8/2023). Kebakaran diduga bersumber dari api kompor yang sedang dipakai memasak oleh pemiliknya.

Paur Subbag Dalops Bag Ops Polres Kolaka Timur, Ipda Miftahul fauzi menjelaskan, rumah milik Daeng Manambung (50) tersebut terbakar sekitar pukul 19.00 Wita. Kronologisnya bermula disaat korban sedang memasak air menggunakan kompor gas.

"Korban kemudian ke teras untuk merokok sembari menunggu airnya mendidih," ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (20/8/2023).

Saat diteras, kata Ipda Miftahul fauzi, Daeng Manambung mencium aroma gas yang menyengat dari dalam rumahnya. Ia bergegas memastikan ke arah dapur dan menjumpai selang kompor miliknya bocor dan menyemburkan api.

Lantaran panik, Daeng Manambung sontak menarik tabung gas tersebut untuk keluar dari kediamannya. Akan tetapi semburan api yang dihasilkan menyulut horden pintu dan merambah ke dinding rumahnya.

"Karena api lekas membesar, korban langsung berlari meminta pertolongan tetangganya, Rahmat (28) dan Siara (50). Mereka tiba api sudah membesar di seluruh badan rumah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement