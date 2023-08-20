Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Kian Meluas

BANTEN - Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada 2024 terus meluas dari berbagai kalangan. Kali ini, dukungan hadir dari Forum Umat Islam Banten Bersatu (FUIBB).

FUIBB didampingi sukarelawan Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar menggelar deklarasi damai untuk mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi Presiden Indonesia pada 2024, di Padepokan Bumi Alit Padjajaran di Kelurahan Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten.

Ribuan massa dari berbagai kalangan hadir dalam deklarasi tersebut. Mulai dari tokoh masyarakat, hingga sejumlah ulama di Banten. Salah satunya adalah Habib Jafar Shodiq bin Alwi al Kaff.

"Kami menghimpun dari berbagai elemen tokoh masyarakat dan dari semua unsur. Baik dari Muhammadiyah, NU, semuanya kami rangkul," ujar Ketua Umum FUIBB, Abdul Kholik dalam keterangnnya, Minggu (20/8/2023).

Dalam deklarasinya, FUIBB bersama Gardu Ganjar berkomitmen untuk memenangkan Ganjar dengan cara damai dan menjunjung toleransi. Mereka berkomitmen untuk menjaga jalannya pemilu dengan aman, damai, dan tenang.

"Hari ini kami coba mendeklarasikan pemilu damai, kami mengumpulkan kader-kader yang telah kami konsolidasi dari ke masing-masing daerah. Hari ini dikumpulkan, dan hari ini kami akan berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai," ujar Kholik.