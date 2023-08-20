Mobil Travel Seruduk Truk Batubara, 4 Orang Terluka

MUAROJAMBI - Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur, Sumatera, Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Mobil truk batubara yang sedang terparkir di tepi jalan ditabrak mobil minibus Toyota Innova hingga bagian depan kedua mobil tersebut ringsek berat. Akibatnya, empat penumpang mobil Innova termasuk sopir mengalami luka-luka.

Dari informasi saksi mata, mobil Toyota Innova warna putih dengan nomor polisi K 9138 JL melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Riau menuju arah Jambi. Sedangkan tepat di depan SMP Negeri 5, Muarojambi terparkir mobil truk batubara dengan nomor polisi BH 8554 YV.

Diduga, sopir mobil minibus tersebut mengantuk sehingga mobil yang dibawanya lepas terkendali. Tak ayal, suara dentuman dari peristiwa tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

Tidak hanya itu, pagar SMP Negeri 5 Muarojambi ikut hancur ditabrak mobil Innova yang oleng lantaran kerasnya benturan tersebut. "Mobil travel dari arah Riau menabrak mobil truk batubara yang posisinya sedang terparkir," ujar Iwan, Minggu (20/8/2023).