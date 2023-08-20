Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beraksi di 9 Tempat Berbeda di Mesuji, Pelaku Pencurian Akhirnya Ditangkap Polisi

Yuswantoro , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:55 WIB
Beraksi di 9 Tempat Berbeda di Mesuji, Pelaku Pencurian Akhirnya Ditangkap Polisi
Ilustrasi/Foto: Okezone
MESUJI - Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil diungkap Polres Mesuji bersama Tekab 308 Polda Lampung.

Pencurian terjadi di rumah korban bernama Rohadi, di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, pada hari jum,at tanggal 28 Juli 2023. Peristiwa tersebut segera dilaporkan ke Polres Mesuji.

Satreskrim Polres Mesuji segera menindaklanjuti laporan kejadian tersebut dan berhasil mengamankan terduga pelaku T (45 thn).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik Menjelaskan bahwa pelaku telah melakukan Curat di wilayah Mesuji Timur dan Rawa Jitu Utara sebanyak 9 kali dengan tempat kejadian perkara berbeda, sejak januari awal 2023 hingga sekarang, Minggu (20/8/23).

"Adapun kronologis kejadiannya, tanggal 28 Juli 2023 sekita pukul 02.30 wib pelapor, Azis Setiawan (25), sedang tidur di kamarnya dan mendengar suara ayahnya minta tolong, selanjutnya Azis Setiawan (25) dan ibunya Sunarmi (46) langsung bangun, keluar kamar melihat ada seorang laki-laki yang tidak di kenal berlari kearah pintu mencoba membuka pintu belakang rumah dengan membawa sebilah pisau di tangan kanan nya kemudian orang tersebut lari ke arah luar rumah," ujarnya.

