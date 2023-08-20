Kerap jadi Tempat Judi Sabung Ayam, Polisi Gerebek Areal Perkebunan Jabung

LAMPUNG TIMUR - Polsek Jabung Polres Lampung Timur Polda Lampung berhasil melakukan penggerebekan sabung ayam di areal perkebunan, Sabtu (19/8/23).

Kapolres Lampung Timur AKBP M.Rizal Muchtar mengatakan, pihaknya melakukan penggerebekan perjudian jenis sabung ayam dan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial HN (54) warga desa Pelindung Jaya kecamatan Gunung Pelindung.

"Kami dapat laporan pada Sabtu (19/8/23) bahwa telah terjadi perjudian jenis sabung ayam di areal perkebunan," katanya, Minggu (20/8/2023).

Anggota Polsek Jabung yang menerima laporan tersebut, di back up oleh Tim Tekab 308 Presisi Polres Lamtim langsung melakukan penggerebekan, dengan areal perkebunan yang menyulitkan dalam pengejaran para pelaku yang berjumlah puluhan orang berhasil melarikan diri, namun Polisi berhasil mengamankan salah seorang pelaku berinisial HN.

Dalam penggerebekan tersebut Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set judi koprok, 4 ekor ayam Bangkok beserta kiso (tempatnya), 1 bilah senjata tajam jenis badik dan 24 sepeda motor.