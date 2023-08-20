Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Warga di Kolaka Utara Hangus Terbakar, Istri dan Cucu Korban Diselamatkan Pekerja Bangunan

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:16 WIB
Rumah Warga di Kolaka Utara Hangus Terbakar, Istri dan Cucu Korban Diselamatkan Pekerja Bangunan
Kebakaran rumah warga di Kolaka Utara/Foto: Muh. Rusli
A
A
A

 

KOLAKA UTARA - Satu unit rumah di Dusun II, Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) rata dengan tanah akibat terbakar pukul 15.40 wita, Minggu (20/8/2023).

Humas Polres Kolut, Aipda Arif Afandi menjelaskan, rumah tersebut milik H. Abbas (78). Nyala api pertama kali dilihat oleh seorang pekerja bangunan sekolah bernama Andus yang beraktifitas di dekatnya.

 BACA JUGA:

"Api dilihat bersumber dari tumpukan kayu bakar yang ada di kolom rumah dan perlahan membesar. Andus lansgung sampaikan ke rekannya sesama pekerja," tutur Aipda Arif.

Para tukang bangunan yang terdiri dari empat orang tersebut bergegas berlari menuju kediaman H. Abbas. Mereka menerobos masuk rumah dan menjumpai istri dan cucu korban hingga lekas dievakuasi keluar bangunan.

 BACA JUGA:

Sementara H. Abbas yang pulang dari kebun pukul 16.00 Wita alami syok melihat rumahnya dari kejauhan terbakar. Seluruh bangunan yang terbuat dari kayu telah tersulut api dan ambruk perlahan.

Halaman:
1 2
      
