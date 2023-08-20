Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Nahas, Seorang Pemancing Terpeleset dari Atas Tebing dan Tenggelam di Pantai Teunting-Unting

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:50 WIB
Nahas, Seorang Pemancing Terpeleset dari Atas Tebing dan Tenggelam di Pantai Teunting-Unting
Tim SAR cari pemancing yang jatuh ke laut/Foto: Ji Edy
A
A
A

 

LOMBOK TENGAH - Aminullah (29) warga Dusun Embung Tangar Desa Banyu Urip, terjatuh dari atas tebing dan tenggelam di Pantai Teunting-Unting Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Aminullah diketahui pergi memancing bersama rekan-rekannya pada Sabtu (19/8/2023) pukul 15.00 WITA.

 BACA JUGA:

Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Efendi membenarkan jika pihaknya menerima laporan adanya orang tenggelam pada Minggu (20/8/2023). "Benar, kami menerima laporan tersebut dari pihak kepolisian," kata Wahyu, Minggu (20/8/2023).

Personil dari Kantor SAR Mataram dan Unit Siaga SAR Mandalika telah dikerahkan melakukan pencarian bersama unsur dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Tagana, potensi SAR wilayah Lombok Tengah, dan warga setempat.

Pencarian dilakukan di perairan dan penyisiran di pantai sekitar lokasi kejadian. Adapun peralatan yang digunakan antara lain Rigit Inflatable Boat (RIB), aqua eye, komunikasi, life jacket, dan peralatan pendukung lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
