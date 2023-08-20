Siswa SPN Polda Lampung Meninggal, Keluarga Duga Akibat Kekerasan Fisik

NIAS SELATAN - Kematian Advent Pratama Telaumbanua siswa SPN Polda Lampung dicurigai keluarga akibat kekerasan fisik. Dugaan tersebut, menurut keluarga setelah mendapatkan beberapa luka yang tak wajar di tubuh korban.

Kecurigaan keluarga berawal saat menerima jenazah korban yang sudah dimasukkan ke dalam peti usai ditangani di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung. Dengan kecurigaan itu pun, keluarga meminta jenazah korban diautopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

Menurut paman korban, Rahmat Telaumbanua, berdasarkan informasi yang diperoleh keluarga Advent Pratama Telaumbanua diduga meninggal akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya Brigadir I.

"Iya, kami menemukan kejanggalan dari tubuh Advent yang penuh luka tak wajar" ucap Rahmat kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (20/8/2023).

Adapun beberapa luka yang ditemukan keluarga di tubuh siswa SPN Polda Lampung itu oleh keluarga yang dicurigai sebagai tanda-tanda kekerasan, antara lain :

1. Adanya luka di pelipis kanan perkiraan kurang lebih 2 cm dan di bawah kantong mata luka kecil.

2. Luka di bibir atas memanjang keatas kurang lebih 2 cm.

3. Luka di dagu kurang lebih 2cm mendatar dan memar seperti kena benda tumpul.

4. Ada memar membiru posisi di bawah ketiak di bawah dada sebelah kanan membentuk garis dua tebal memanjang dengan ukuran 2cm x 4 cm.

5. Lambung membusung ke atas.

6. Luka di jari telunjuk kanan memanjang lurus kurang lebih 6 cm.