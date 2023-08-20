Semarakkan HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Perlombaan Pacu Perahu Tradisional di Jambi

JAMBI – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Mak Ganjar mengadakan Perlombaan Pacu Perahu Tradisional di Wisata Danau Sipin, Legok, Kota Jambi.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jambi, Maria Sebastiana menjelaskan acara tersebut dilakukan atas dasar kepeduliannya terhadap tradisi permainan tradisional khas Jambi sekaligus menyemarakkan HUT ke-78 RI.

Menurutnya, dengan wilayah yang memiliki danau dan sungai terpanjang di Sumatera, seharusnya permainan atau olahraga tradisional tersebut bisa menjadi ciri khas yang dapat menunjang potensi wisata di Jambi.

"Saya melihat ini sebagai bagian dari permainan atau olahraga tradisional, terutama di Jambi ini memang infrastruktur dasarnya kan sudah ada karena di sini ada Danau Sipin dan Sungai Batang Hari, salah satu sungai terpanjang di Sumatera," ujar Maria, Minggu (20/8/2023).

Kegiatan tersebut kata dia juga bertujuan untuk mendorong semangat pemuda Jambi dalam melestarikan pacu perahu sehingga bisa menjadikannya sebagai atlet yang bisa berkontribusi terhadap prestasi daerah maupun secara nasional.

"Kami mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan ini di tingkat kecamatan terlebih dahulu, karena permainan ini merupakan tradisi khas Jambi yang cukup diminati masyarakat,”ujarnya.

“Selain itu, kami dorong juga supaya kegiatan ini bisa menemukan bibit-bibit unggul untuk kemajuan prestasi atlet dayung di Indonesia, karena potensinya ada," lanjut Maria.