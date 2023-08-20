Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Massa Bentrok dengan Aparat di Kalbar, Sejumlah Mobil Polisi Rusak Parah

Uun Yuniar , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |20:38 WIB
Massa Bentrok dengan Aparat di Kalbar, Sejumlah Mobil Polisi Rusak Parah
Mobil polisi rusak dalam bentrok di Kalbar (Foto: Tangkapan layar/Uun Yuniar)
A
A
A

PONTIANAK - Hampir 3 ribu pekerja PT Wirata Daya Bangun Persada (Duta Palma Agro Group) bentrok dengan aparat kepolisian pada Sabtu 19 Agustus 2023 sore. Peristiwa itu terjadi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

Sejumlah unit kendaraan roda empat milik aparat kepolisian rusak akibat bentrok. Dikabarkan sejumlah orang terluka. 

Dalam video amatir beberapa pekerja termasuk anak-anak yang menjadi korban bentrokan antara pekerja perusahaan dengan aparat kepolisian di Kantor PT Wirata Daya Bangun Persada. Kemudian, terlihat juga kendaraan roda empat aparat kepolisian dari Polres Bengkayang hancur diamuk massa. 

Kejadian diduga dipicu adanya upaya paksa yang dilakukan aparat keamanan untuk membuka kantor yang ditutup oleh karyawan.

Sempat terjadi negosiasi, namun tidak ada hasil. Sehingga, pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi. Massa kemudian membalas langsung dengan lemparan batu.

Situasi makin mencekam dan massa aksi semakin brutal. Seorang peserta aksi dikabarkan tertembak di kaki sebelah kiri. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, aparat kepolisian memilih mundur.

Halaman:
1 2
      
