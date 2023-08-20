Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Edukasi Anak Muda di Medan tentang Politik

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:54 WIB
Relawan Ganjar Edukasi Anak Muda di Medan tentang Politik
Relawan Ganjar gelar diskusi publik tentang politik di Medan (Foto: Ist)
MEDAN - Kelompok sukarelawan dari Generasi Alumni Muda Universitas Riau (Unri) dan Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Ganjar Pranowo atau disebut Civitas Ganjar mengelar diskusi publik. Kegiatan ini diikuti Generasi Z dan milenial di Kota Medan.

Diskusi Publik dan Rembug Anak Muda ini bertema "Suara Pemuda, Suara Masa Depan: Gen Z dan Milenial Menuju 2024" di Kafka Cafe, Sabtu 19 Agustus 2023.

"Hari ini kegiatan semacam bincang-bincang aspiratif, itu lebih ke arah diskusi. Biasanya relawan dan elemen-elemen politik ini punya rumah, punya posko. Kali ini, kita yang membawa posko ke tengah masyarakat," kata Koordinator Wilayah Civitas Ganjar, Berry Sitohang dalam keterangan tertulis.

Para peserta diskusi sangat proaktif dalam menyuarakan kegelisahan, aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan mengenai politik di Indonesia. "Jadi, kami bisa menampung aspirasi sampai pertanyaan yang ingin ditanyakan masyarakat sekitar pemilihan presiden ke depan. Khususnya, untuk anak muda, gen-z dan milenial," ujar Berry.

Pada kesempatan itu, sosok Ganjar Pranowo juga dikenalkan sebagai sosok pemimpin yang dibutuhkan bangsa dan negara. Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu dikenalkan melalui penayangan video berisi profil dan sepak terjangnya menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Menurut Berry, hal tersebut sesuai tujuan para sukarelawan Civitas Ganjar mengadakan kegiatan diskusi publik, sekaligus untuk mengedukasi generasi muda tentang politik. Selain itu, menyadarkan mereka untuk terlibat aktif di dalamnya.

"Tujuan yang pertama, yang paling pokok, kita ingin sekalian juga memberikan edukasi politik, penyadaran politik atau penyadaran hak-hak sipil politik bagi masyarakat khususnya anak muda. Karena, anak muda ini salah satu (kalangan) pemilih di angka yang dominan. Tetapi, masih banyak, dominan yang bersikap apatis terhadap politik," ujarnya.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari para milenial dan gen-z karena dinilai sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. "Dari beberapa acara termasuk hari ini kami merasakan animo yang luar biasa dari kawan-kawan anak muda. Ternyata, banyak kawan-kawan anak muda ini yang memuji bahkan sampai berkata kenapa dari dulu tidak ada forum seperti ini. Tempat di mana mereka berekspresi sekaligus belajar politik," tutur Berry.

Sambutan positif yang diberikan menandakan kaum muda di Sumatera Utara dan Riau, termasuk Kota Medan, sangat mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

"Selama ini teman-teman Kota Medan yang kita jangkau, khususnya anak muda, itu antusias dan semua siap mendukung apalagi melihat sepak terjang dan personanya Pak Ganjar itu sendiri," kata Berry.

