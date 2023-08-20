Ketika Relawan Kenalkan Sosok Ganjar Pranowo ke Masyarakat Lewat Olahraga

BANTEN - Sukarelawan Desa untuk Ganjar atau Des Ganjar Banten terus menggelar kegiatan positif dalam memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden kepada masyarakat. Kali ini, dengan menggelar kegiatan olahraga, pada Minggu (20/8/2023).

Kegiatan olahraga yang digelar di Alun-Alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten berupa jalan santai dan senam sehat bersama. Tak hanya olahraga, kegiatan relawan Ganjar juga disemarakan dengan adanya hiburan musik.

Menurut Ketua Des Ganjar Banten, Agus Wisas, kegiatan tersebut digelar dalam rangka mengajak hidup sehat. Kemudian, mengenalkan Ganjar Pranowo ke masyarakat di Rangkasbitung, mengingat Ganjar merupakan sosok yang dikenal gemar berolahraga.

“Tujuannya mengajak masyarakat bahwa Pak Ganjar adalah penyuka olahraga, karena itu kita jalan pagi bareng,” ujar Agus dalam keterangan tertulis.

Agus berharap masyarakat khususnya di Rangkasbitung bisa lebih mengenal sosok Ganjar Pranowo sebagai bacapres di Pilpres 2024 melalui kegiatan ini. “Harapan saya supaya masyarakat lebih mengenal lagi Pak Ganjar. Harapan saya masyarakat punya pilihan di 2024 untuk memilih Pak Ganjar,” kata Agus.

Momen tersebut semakin semarak ketika Ganjar Pranowo bersama Siti Atiqoh menyapa warga Rangkasbitung yang sedang mengikuti kegiatan olahraga bersama Des Ganjar melalui sambungan video call. Ganjar menyampaikan pesan agar tetap menjaga kesehatan melalui kegiatan berolahraga.

“Olahraga, semangat terus jaga kesehatan semuanya, kesehatan pikirannya, kesehatan fisiknya,” kata Ganjar.

Para warga merespons positif pesan yang disampaikan Ganjar. “Siap. Terima kasih Pak Ganjar,” kata Agus dibarengi warga lainnya di Rangkasbitung.