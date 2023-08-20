Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bawa Motor Ugal-ugalan, Dua Pelajar SMP di Bantul Diamankan

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |07:38 WIB
Bawa Motor Ugal-ugalan, Dua Pelajar SMP di Bantul Diamankan
Dua pelajar diamankan di Bantul (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Dua pelajar SMP asal Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek yakni ANR (16) dan ARD (15) terpaksa harus berurusan dengan polisi lantaran berbuat ulah hingga meresahkan warga. Keduanya diamankan oleh jajaran Polsek Pundong karena mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, awalnya petugas menerima informasi dari warga yang telah mengamankan pengendara sepeda motor yang melintas secara ugal-ugalan.

Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan, pada hari Jumat (18/08/2023) sekira pukul 21.00 WIB salah seorang warga Bernama Nichola Bagus Saputra warga Dusun Derso, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong sedang melayani pembeli di kedai kopi miliknya yang berada di Jalan Parangtritis, tepatnya di simpang tiga Klegen Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Bantul, tiba-tiba dikejutkan dengan pengendara sepeda motor yang melintas di jalan depan kedainya secara ugal-ugalan.

“Sepeda motor yang dikendarai oleh ANR berboncengan dengan ARD melaju dari arah utara menuju Selatan dengan kecepatan tinggi sambil menurunkan standar sehingga menimbulkan percikan api,” terang Jeffry, Minggu (20/08/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/18/2998836/mobil-balap-keluar-jalur-tabrak-kerumunan-7-orang-tewas-dan-18-terluka-mTJ0XtdOMI.jpg
Mobil Balap Keluar Jalur Tabrak Kerumunan, 7 Orang Tewas dan 18 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/338/2992235/antisipasi-balap-liar-jlnt-casablanca-ditutup-malam-ini-FBFmGUpWWQ.jpg
Antisipasi Balap Liar, JLNT Casablanca Ditutup Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/340/2985345/resahkan-masyarakat-15-remaja-digaruk-tim-patroli-perintis-saat-nonton-balap-lari-liar-tWH4Yc1OpA.jpg
Resahkan Masyarakat, 15 Remaja Digaruk Tim Patroli Perintis saat Nonton Balap Lari Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/519/2944099/marak-aksi-balap-liar-di-jalibar-malang-polisi-siapkan-sanksi-tambahan-untuk-efek-jera-OLD9Icc3ia.jpg
Marak Aksi Balap Liar di Jalibar Malang, Polisi Siapkan Sanksi Tambahan untuk Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/338/2943891/balapan-liar-di-tangerang-tewaskan-1-joki-remaja-KmDKO6mEqd.jpg
Balap Liar di Tangerang Tewaskan 1 Joki Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/519/2927547/bubarkan-balap-liar-dan-razia-knalpot-brong-di-malang-polisi-amankan-171-motor-V2a5wCSSQn.jpg
Bubarkan Balap Liar dan Razia Knalpot Brong di Malang, Polisi Amankan 171 Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement