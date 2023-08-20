Tragis! Pemotor Tewas Kecelakaan, Tubuhnya Terseret Bus hingga Terburai

GUNUNGKIDUL - Nasib yang dialami DAP (19), warga Hargosari Kapanewon Tanjungsari Gunungkidul, Yogyakarta sangat tragis. Tubuh pemuda yang baru saja lulus dari SMK Tanjungsari ini tercerai berai usai terseret bus pariwisata, Minggu (20/8/2023).

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Mulo-Tepus, jalur utama menuju ke Pantai di wilayah Tepus tepatnya di Hutan Serpeng Kapanewon Semanu. Kecelakaan terjadi sekira pukul 09.45 WIB.

Sutekno, warga setempat mengatakan, kecelakaan tersebut bermula ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah timur menuju barat atau dari arah Tepus menuju ke Mulo. Sesampainya di lokasi kejadian, datang sebuah bus pariwisata yang membawa wisatawan dari arah berlawanan.

Pengendara sepeda motor kaget dan akhirnya adu banteng dengan bus tersebut. Nahas, tubuh korban masuk ke dalam kolong bus sehingga terseret lebih dari 10 meter.

Akibatnya, tubuh korban tercerai berai di mana kaki lepas dari badannya dan beberapa organ dalam tubuhnya keluar. "Ngeri tadi pokoknya. Takut kalau melihatnya," tambahnya.

Anggota Unit Laka Lantas Polres Gunungkidul, Biorka Devido mengatakan, kecelakaan itu terjadi pukul 09.45 WIB. Kecelakaan bermula ketika DAP melaju menggunakan sepeda motor Honda GL Pro AB 2672 UD dari arah Tepus menuju ke Mulo.

Sesampainya di lokasi kejadian, ada dua kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya. Korban bermaksud mendahului dua kendaraan tersebut. Namun nahas, saat mendahului tersebut korban menyenggol kendaraan yang depan.

"Korban terjatuh dan nahas dari arah berlawanan ada bus melaju," tambahnya.