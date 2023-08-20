Jelang Purnatugas, Ganjar Pranowo Pamit ke Sejumlah Ulama di Brebes

BREBES - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo, sowan ke Wakil Katib Syuriah PCNU Brebes, KH Muhammad Khoif Sya'roni di Kalilangkap, Bumiayu, Brebes, Sabtu 19 Agustus 2023. Selain silaturahmi, Ganjar berniat pamitan pada Pengasuh Pondok Pesantren Al Habibatain Bumiayu itu.

Ganjar langsung disambut ratusan warga dan para santri. Ganjar langsung disambut oleh Kiai Khoif. Ternyata tak sendiri, sejumlah ulama Brebes juga berada di rumah Kiai Khoif untuk menyambut kedatangan Ganjar.

"Selamat datang di Bumiayu Pak Ganjar. Sungguh saya merasa terhormat dan berterima kasih sekali, Pak Ganjar mau rawuh ke kediaman kami," kata Kiai Khoif.

Sejumlah kiai dan ulama yang hadir juga ikut bersalaman dengan Ganjar. Divantaranya Kiai Syurino Abdul Karim Katib Syuriyah MWC NU Bumiayu, Pengasuh Pondok Pesantren Darussholihin Bu; Kiai Fakhrurrozi, Wakil Syuriyah MWC NU, Pengasuh Ponpes Nurul Anwar, Siwungkuk, Wanasari, Brebes; Kiai Anis Wakil Syuriyah, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Selain itu, ada pula Kiai Mubarok Pengasuh Ponpes dan Madrasah Diniyyah Miftahul Fatihin, Tegongan, Pengebatan, Bantar kawung, Brebes dan Kiai Saifulloh AL-Hafidl ketua JQH Bumiayu.

"Kami para kiai begitu senang atas kehadiran Pak Ganjar di Brebes ini," ucap Kiai Khoif.

Ganjar kemudian berbincang bersama para kiai dan ulama itu. Ganjar menyempatkan diri berpamitan kepada para kiai dan ulama dan masyarakat Brebes. Ia menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan para kiai dan ulama selama memimpin Jateng.

"Alhamdulillah para romo kiai rawuh, saya senang sekali bisa bertemu panjenengan. Saya mau pamit, karena tanggal 5 nanti saya pensiun. Mohon maaf apabila ada khilaf," ucap Ganjar.