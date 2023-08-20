Pamitan di Upacara HUT Jateng, Ganjar: Terimalah Penghormatan Saya yang Setinggi-tingginya

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat HUT Ke-78 Jateng di Brebes (Foto: Ist)

BREBES - Gubernur Jawa Tengah --yang juga bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo menunjukkan gestur menunduk saat menjadi inspektur upacara HUT Jateng ke-78 di Alun-Alun Brebes, Jateng, Sabtu (19/8/2023).

Awalnya, Ganjar yang datang didampingi sang istri Siti Atiqoh Supriyanti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat masyarakat yang telah aktif bergotong royong membangun Provinsi Jateng bersama-sama selama dua periode kepemimpinannya.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu dan saudara semuanya,” kata Ganjar.

Kemudian, Ganjar meminta seluruh masyarakat Jateng menerima penghormatannya. Tak terkecuali kepada Pemprov Jateng dan jajaran yang menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama hampir 10 tahun terakhir.

Ganjar berterima kasih atas pengabdian mereka selama ini, terutama kepada jajaran yang telah bekerja keras dan cerdas untuk melancarkan seluruh program pembangunan yang ada.