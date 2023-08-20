Oknum Sekdes Hajar Warganya Sendiri Gara-Gara Turnamen Sepakbola

SAMPANG - Warga Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Sampang, diduga jadi korban pemukulan oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Setempat saat turnamen Sepak Bola.

Oknum Sekdes Mj saat ini dilaporkan oleh warganya sediri ke Polres Sampang atas dugaan pemukulan terhadap korban Agus Sholihunnawari, Sabtu (19/8/2023) pagi.

Agus Sholihunnawari, menjelaskan soal peristiwa pemukulan terhadap dirinya terjadi sekitar pukul 16.30 Wib. Jumat (18/8/2023) sore, di Desa Daleman, saat tournamen sepak bola.

“Peristiwa pemukulan itu terjadi setelah ada cekcok antar suporter. Kemudian, para suporter memasuki lapangan lantaran bola masuk gawang tidak disahkan oleh wasit. lalu MJ (terlapor), juga masuk ke lapangan dan langsung menghajarnya ke bagian kepala hingga bibir terluka,” ungkapnya.

Menurutnya Oknum MJ ini diduga tak terima dengan keputusan wasit, saat bola dari Club Gading gol ke gawang Club Morsongai, tetapi oleh wasit tidak mengesahkan entah kenapa.

Kejadian itu sempat dilerai oleh warga setempat dan suporter lainnya. Namun ia menyayangkan atas pemukulan dari seorang Sekdes MJ ini.

“Kami harap laporan penganiayaan oleh Sekdes Daleman inisial MJ ini segera diproses oleh penyidik Polres Sampang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia,”pintanya.