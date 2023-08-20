Cara Ridwan Kamil Hibur Bupati dan Wali Kota saat Upacara HUT ke-78 Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi pemimpin upacara dalam Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI), Sabtu (19/8/2023).

Dalam agenda kali ini, Ridwan Kamil yang didampingi sang istri, Atalia Praratya Ridwan Kamil tampak mengenakan baju adat Sunda. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Jabar.

Dalam sambutannya, Kang Emil, sapaan akrabnya mendoakan para para bupati dan wali kota bisa menggantikannya sebagai Gubernur Jabar. Diketahui, masa jabatan Gubernur Jabar yang diemban Ridwan Kamil akan habis 5 September 2023 mendatang.

Mulanya, Kang Emil meminta para kepala daerah itu untuk menatap Gedung Sate yang merupakan pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jabar sekaligus Kantor Gubernur Jabar itu.

"Para bupati/wali kota, silahkan lihat Gedung Sate selama lima detik," katanya.

Usai meminta para kepala daerah melihat Gedung Sate, Kang Emil juga meminta agar mereka berdoa agar kelak diberikan kesempatan untuk menggantikannya sebagai Gubernur Jabar.

"Doa silahkan, siapa tau berminat menjadi Gubernur selanjutnya karena apa yang Anda pikirkan menjadi kenyataan," ungkap orang nomor satu di Jabar ini.