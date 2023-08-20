Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cara Ridwan Kamil Hibur Bupati dan Wali Kota saat Upacara HUT ke-78 Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |02:52 WIB
Cara Ridwan Kamil Hibur Bupati dan Wali Kota saat Upacara HUT ke-78 Jabar
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto: Pemprov Jabar)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi pemimpin upacara dalam Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI), Sabtu (19/8/2023).

Dalam agenda kali ini, Ridwan Kamil yang didampingi sang istri, Atalia Praratya Ridwan Kamil tampak mengenakan baju adat Sunda. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Jabar.

Dalam sambutannya, Kang Emil, sapaan akrabnya mendoakan para para bupati dan wali kota bisa menggantikannya sebagai Gubernur Jabar. Diketahui, masa jabatan Gubernur Jabar yang diemban Ridwan Kamil akan habis 5 September 2023 mendatang.

Mulanya, Kang Emil meminta para kepala daerah itu untuk menatap Gedung Sate yang merupakan pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jabar sekaligus Kantor Gubernur Jabar itu.

"Para bupati/wali kota, silahkan lihat Gedung Sate selama lima detik," katanya.

Usai meminta para kepala daerah melihat Gedung Sate, Kang Emil juga meminta agar mereka berdoa agar kelak diberikan kesempatan untuk menggantikannya sebagai Gubernur Jabar.

"Doa silahkan, siapa tau berminat menjadi Gubernur selanjutnya karena apa yang Anda pikirkan menjadi kenyataan," ungkap orang nomor satu di Jabar ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemprov Jabar Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement