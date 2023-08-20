Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bahagianya Ridwan Kamil Naik Sisingaan ke Gedung DPRD Jabar

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:06 WIB
Bahagianya Ridwan Kamil Naik Sisingaan ke Gedung DPRD Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil naik Sisingaan (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Jawa Barat sedang merayakan hari jadi ke-78 pada 19 Agustus 2023, hari jadi ini sekaligus jadi momen Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum berpamitan kepada Masyarakat.

Selain itu, Ridwan Kamil menitipkan pesan kepada siapapun sosok yang akan menjadi Pj Gubenur nanti untuk melanjutkan capaian yang telah diraih Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinannya.

Usai melaksanakan upacara peringatan HUT Ke-78 Jabar di Lapangan Gasibu, Ridwan Kamil menghadiri rapat paripurna dengan menaiki kesenian sisingaan. Raut bahagia terpancar dari muka Ridwan Kamil saat di antarkan ke gedung DPRD Jawa Barat untuk melaksanakan rapat paripurna.

Pada rapat kali ini, Ridwan Kamil kembali menyampaikan prestasi yang di raih Jawa Barat selama kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Barat. Dalam sambutannya, ada 545 perubahan yang sudah dihadirkan.

Halaman:
1 2
      
